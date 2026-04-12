Artemis-2-Astronauten: Erde ist wie "Rettungsboot" im All

Nach ihrer Rückkehr auf die Erde haben die Astronauten der US-Mondmission Artemis 2 die Menschheit zum Zusammenhalt aufgerufen. Die Astronautin Christina Koch sagte am Samstag bei einer Pressekonferenz im texanischen Houston, beim Blick aus der Raumkapsel im All sei ihr nicht nur die Erde aufgefallen, sondern "all das Schwarze um sie herum". Die Erde habe wie ein "Rettungsboot im Universum" gewirkt. "Eines weiß ich: Planet Erde - ihr seid eine Crew", sagte Koch.

Der kanadische Astronaut Jeremy Hansen rief die Bewunderer von Artemis 2 auf, sich selbst in der Mission wiederzuerkennen. "Wir sind ein Spiegel, der euch reflektiert", sagte Hansen. "Und wenn euch gefällt, was ihr seht, dann schaut ein bisschen tiefer. Das seid ihr."

Die vier Astronauten von Artemis 2 - Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch und Jeremy Hansen - waren am Freitag nach ihrer Mond-Umrundung zur Erde zurückgekehrt. Ihre Orion-Raumkapsel landete nach der rund zehntägigen Mission planmäßig und ohne Zwischenfälle im Pazifischen Ozean vor der kalifornischen Küste. Bei ihrer Mondumrundung hatten die Astronauten sich weiter von der Erde entfernt als je ein Mensch zuvor und mit 406.771 Kilometern Entfernung einen neuen Rekord aufgestellt.

NASA-Chef Jared Isaacman sagte am Samstag, Artemis 2 werde auf ewig in Erinnerung bleiben. "Es war der Augenblick, an dem wir alle den Mond wiedergesehen haben, wo aus Kindheitsträumen Missionen wurden", sagte Isaacman. "Ihr habt der Welt geholfen, wieder zu glauben zu beginnen, und das wird niemand jemals vergessen."