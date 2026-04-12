Fünfköpfige Gruppe löste Lawine im Sellrain aus: Frau teilverschüttet
Eine 41-Jährige wurde rund 150 Meter von der Schneebrettlawine mitgerissen und bis zum Oberkörper verschüttet. Sie blieb unverletzt.
St. Sigmund im Sellrain – Eine fünfköpfige Gruppe des Deutschen Alpenvereins unternahm am Samstag im Gemeindegebiet von St. Sigmund im Sellrain von der Pforzheimer Hütte ausgehend eine Skitour auf die Schöntalspitze. Nach erfolgter Abfahrt vom Gipfel löste die Gruppe bei einem erforderlichen Gegenanstieg zur Hütte gegen 15 Uhr eine Schneebrettlawine aus.
Dabei wurde eine 41-jährige Teilnehmerin rund 150 Meter weit mitgerissen und bis zum Oberkörper verschüttet. Der 59-jährige Tourenführer konnte die Frau freilegen und unverletzt bergen. Die Gruppe stieg anschließend weiter zur Pforzheimer Hütte auf und meldete den Lawinenabgang. (TT.com)