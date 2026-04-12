Fünfköpfige Gruppe löste Lawine im Sellrain aus: Frau teilverschüttet

Eine 41-Jährige wurde rund 150 Meter von der Schneebrettlawine mitgerissen und bis zum Oberkörper verschüttet. Sie blieb unverletzt.

St. Sigmund im Sellrain – Eine fünfköpfige Gruppe des Deutschen Alpenvereins unternahm am Samstag im Gemeindegebiet von St. Sigmund im Sellrain von der Pforzheimer Hütte ausgehend eine Skitour auf die Schöntalspitze. Nach erfolgter Abfahrt vom Gipfel löste die Gruppe bei einem erforderlichen Gegenanstieg zur Hütte gegen 15 Uhr eine Schneebrettlawine aus.