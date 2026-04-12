Feuerwehr sicherte Fahrzeug
Auto kam in Kirchberg von Forstweg ab und landete in Gebüsch
Kirchberg in Tirol – Zwei Deutsche waren am Samstagnachmittag mit einem Pkw auf einem Forstweg oberhalb der „Fleckalm“ in Kirchberg unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam das Fahrzeug von der Straße ab und blieb in einem Gebüsch hängen.
Die Feuerwehr rückte aus und sicherte den Wagen. Die beiden Insassen (32 und 33 Jahre alt) blieben unverletzt und konnten den Pkw selbstständig verlassen. Laut Polizei entstand am Wagen ein leichter Sachschaden. (TT.com)