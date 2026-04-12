Einbruch in Wohnung in Hall: Teure Uhren und Playstations gestohlen

Hall – Bislang Unbekannte drangen durch Hochschieben der Jalousien und Aufdrücken der Terrassentür in eine Wohnung in Hall ein. Die Täterschaft stahl fünf Uhren mit Etui, weitere 25 hochpreisige Uhren, drei Marken-Sonnenbrillen, mehrere Playstations mit Spielen, einige Marken-Feuerzeuge sowie zwei Goldketten.