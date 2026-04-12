Terrassentür aufgedrückt

Einbruch in Wohnung in Hall: Teure Uhren und Playstations gestohlen

Hall – Bislang Unbekannte drangen durch Hochschieben der Jalousien und Aufdrücken der Terrassentür in eine Wohnung in Hall ein. Die Täterschaft stahl fünf Uhren mit Etui, weitere 25 hochpreisige Uhren, drei Marken-Sonnenbrillen, mehrere Playstations mit Spielen, einige Marken-Feuerzeuge sowie zwei Goldketten.

Der Einbruch ereignete sich am Samstag zwischen 14.30 und 17.05 Uhr. Die genaue Schadenshöhe ist aktuell noch nicht bekannt. (TT.com)

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