Terrassentür aufgedrückt
Einbruch in Wohnung in Hall: Teure Uhren und Playstations gestohlen
Hall – Bislang Unbekannte drangen durch Hochschieben der Jalousien und Aufdrücken der Terrassentür in eine Wohnung in Hall ein. Die Täterschaft stahl fünf Uhren mit Etui, weitere 25 hochpreisige Uhren, drei Marken-Sonnenbrillen, mehrere Playstations mit Spielen, einige Marken-Feuerzeuge sowie zwei Goldketten.
Der Einbruch ereignete sich am Samstag zwischen 14.30 und 17.05 Uhr. Die genaue Schadenshöhe ist aktuell noch nicht bekannt. (TT.com)