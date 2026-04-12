tt.com Regionalliga Tirol
Das Spiel in voller Länge: St. Johann verteidigte gegen WSG Juniors die Tabellenführung
Das Tor von WSG-Angreifer Mazou Bambara (hier im Duell mit Thomas Herwig) war zu wenig. St. Johann entführte einen Punkt aus Wattens.
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Das Spitzenspiel in der 17. Runde der tt.com Regionalliga Tirol zwischen den WSG Juniors und dem SK. Johann blieb ohne Sieger. Die Wattener konnten mit dem 1:1-Remis die Gäste nicht von der Tabellenspitze verdrängen. Bei uns könnt ihr das Spiel in voller Länge sehen!