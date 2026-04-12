Highlights und Spiel in voller Länge: St. Johann verteidigte gegen WSG Juniors die Tabellenspitze

Das Spitzenspiel in der 17. Runde der tt.com Regionalliga Tirol zwischen den WSG Juniors und dem SK St. Johann blieb ohne Sieger. Die Wattener konnten mit dem 1:1-Remis die Gäste nicht von der Tabellenspitze verdrängen. Bei uns könnt ihr das Spiel in voller Länge sehen!