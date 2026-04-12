tt.com Regionalliga Tirol

Highlights und Spiel in voller Länge: St. Johann verteidigte gegen WSG Juniors die Tabellenspitze

Das Tor von WSG-Angreifer Mazou Bambara (hier im Duell mit Thomas Herwig) war zu wenig. St. Johann entführte einen Punkt aus Wattens.
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Günter AlmbergerDaniel Lenninger

Von Günter Almberger, Daniel Lenninger

Das Spitzenspiel in der 17. Runde der tt.com Regionalliga Tirol zwischen den WSG Juniors und dem SK St. Johann blieb ohne Sieger. Die Wattener konnten mit dem 1:1-Remis die Gäste nicht von der Tabellenspitze verdrängen. Bei uns könnt ihr das Spiel in voller Länge sehen!

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