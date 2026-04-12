Rekordbeteiligung bei Wahl
Ungarn hat gewählt: Zwei-Drittel-Mehrheit für Oppositionspartei TISZA
Magyar betonte in seiner ersten Rede nach Wahlschluss vor seinen Anhängern, „vorsichtig optimistisch“ zu sein.
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Budapest – Bei der ungarischen Parlamentswahl am Sonntag dürfte die Oppositionspartei TISZA von Péter Magyar mit einem spektakulären Erdrutschsieg eine Zwei-Drittel-Mehrheit erlangt haben. Magyar teilte auf Facebook mit, Premier Viktor Orbán habe ihm zum Wahlsieg gratuliert.
Péter Magyar (l.) und der amtierende Premier Viktor Orbán bei der Stimmabgabe.
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Nach Auszählung von 53 Prozent der Stimmen lag Magyars TISZA bei 136 der 199 Mandate. Die seit 2010 regierende Fidesz von Premier Orbán lag demnach bei 56 Sitzen, die rechtsextreme Partei Mi Hazánk bei sieben. (APA)
So viele Ungarinnen und Ungarn wie noch nie gaben ihre Stimme ab.
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