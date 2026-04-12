Warum sich zwei Jungunternehmer für den Erhalt der Fitness einsetzen

Bis ins hohe Alter die Beweglichkeit erhalten. Dieses Ziel verfolgt ein Konzept aus Skandinavien, das mittlerweile auch in Imst angekommen ist. Das Studio „feelgood“ im Aupark-Gebäude setzt auf aktive und passive Bewegung, damit die Fitness erhalten oder wieder hergestellt wird. Zwei Jungunternehmer haben sich ganz diesem Thema verschrieben.