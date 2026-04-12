Fit durchs Leben
Warum sich zwei Jungunternehmer für den Erhalt der Fitness einsetzen
Die Einschulung am Gerät dauert nicht lange, dann kann das Training starten.
© Parth
Bis ins hohe Alter die Beweglichkeit erhalten. Dieses Ziel verfolgt ein Konzept aus Skandinavien, das mittlerweile auch in Imst angekommen ist. Das Studio „feelgood“ im Aupark-Gebäude setzt auf aktive und passive Bewegung, damit die Fitness erhalten oder wieder hergestellt wird. Zwei Jungunternehmer haben sich ganz diesem Thema verschrieben.