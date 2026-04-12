Tirolerin Falch triumphiert bei Österreichischen Ski-Meisterschaften im Slalom

Zum Abschluss der Österreichischen Alpinen Staatsmeisterschaften auf der Reiteralm krönten sich Natalie Falch und Christoph Meißl in den Slalom-Entscheidungen erstmals zu Staatsmeistern.

Die junge Tirolerin zeigte zwei entfesselte Läufe und belegte Rang zwei (0,14 Sek). hinter der Kroatin Leona Popovic. Silber ging an die Salzburgerin Kathrin Stock (+1,24 Sek.), Bronze an ihre Landsfrau Julia Flatscher (+1,36 Sek.)

„Es ist voll cool – mein erster Titel! Die Bedingungen waren zwar etwas schwierig, aber für die Jahreszeit eigentlich sensationell. Es ist einfach mega, mit Weltklasse-Fahrern unterwegs zu sein – da kann man extrem viel mitnehmen. So ein Staatsmeistertitel am Ende der Saison gibt mir richtig viel Selbstvertrauen. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Saison und gehe mit einem guten Gefühl in die Sommerpause. Genau das will ich jetzt mitnehmen“, so Falch.

Der Salzburger Meißl überzeugte bei den Herren mit zwei starken Läufen und setzte sich vor dem Tiroler Joshua Sturm (+0,19 Sek.) und dem Kärntner Adrian Pertl (+0,88 Sek.) durch.