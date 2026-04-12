Tirolerin Falch triumphiert bei Österreichischen Ski-Meisterschaften im Slalom
Zum Abschluss der Österreichischen Alpinen Staatsmeisterschaften auf der Reiteralm krönten sich Natalie Falch und Christoph Meißl in den Slalom-Entscheidungen erstmals zu Staatsmeistern.
Die junge Tirolerin zeigte zwei entfesselte Läufe und belegte Rang zwei (0,14 Sek). hinter der Kroatin Leona Popovic. Silber ging an die Salzburgerin Kathrin Stock (+1,24 Sek.), Bronze an ihre Landsfrau Julia Flatscher (+1,36 Sek.)
„Es ist voll cool – mein erster Titel! Die Bedingungen waren zwar etwas schwierig, aber für die Jahreszeit eigentlich sensationell. Es ist einfach mega, mit Weltklasse-Fahrern unterwegs zu sein – da kann man extrem viel mitnehmen. So ein Staatsmeistertitel am Ende der Saison gibt mir richtig viel Selbstvertrauen. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Saison und gehe mit einem guten Gefühl in die Sommerpause. Genau das will ich jetzt mitnehmen“, so Falch.
Der Salzburger Meißl überzeugte bei den Herren mit zwei starken Läufen und setzte sich vor dem Tiroler Joshua Sturm (+0,19 Sek.) und dem Kärntner Adrian Pertl (+0,88 Sek.) durch.
„Es ist echt brutal cool. Ein super Tag, richtig gut ausgenutzt, einfach ein Traum. Ich habe mir gedacht: die Basics sauber fahren und Vollgas geben – ohne Zurückhaltung. Das ist mir heute richtig gut gelungen. Zwei gute Läufe, genau darauf kommt’s an. Dieser Abschluss ist wahnsinnig cool. Es hätte nicht besser laufen können, ich bin super glücklich. Die Bedingungen waren zwar schwierig, vor allem im zweiten Durchgang – da war es schon ein Runterkämpfen. Aber für die Zeit war es echt noch gut“, freut sich Christoph Meißl.