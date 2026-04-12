Fest für Klein und Groß

Spiel, Spaß und viele Tiere: Die besten Bilder vom TT-Familientag im Alpenzoo

Am Sonntag stürmten wieder unzählige Familien das TT-Familienfest im Innsbrucker Alpenzoo. Besonders beliebt bei den kleinen Tierfreunden waren die Spielestationen, berichtet Zoodirektor André Stadler.

Die Kinder wurden geschminkt oder erhielten ein Airbrush-Tattoo, beim ASVÖ-Stand konnten sie sich nach Lust und Laune bewegen und es wurde viel gebastelt. Bei der Schnitzeljagd galt es, zehn Fragen richtig zu beantworten.

Eindrücke vom TT-Familientag im Alpenzoo

© Axel Springer

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