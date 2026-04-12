Innsbrucker Barockgeigerin Ulrike Engel erhält den Jakob-Stainer-Preis 2026

Innsbruck – In Innsbruck wird das Erbe der Alten Musik besonders gepflegt, nicht zuletzt durch die alljährlichen Festwochen. Aus Innsbruck stammt Musikerin Ulrike Engel. Als Barockgeigerin hat auch sie sich der Alten Musik verschrieben.

Das Land Tirol verleiht Engel nun für ihre Verdienste als Musikerin und Pädagogin den mit 5100 Euro dotierten Jakob-Stainer-Preis 2026. Engel ist vielseitig engagiert, so als Konzertmeisterin der Capella Leopoldina Graz oder in den Reihen der Tiroler Barockinstrumentalisten. Im Jahr 2000 gründete die 1971 Geborene ihr eigenes Ensemble namens Saitsiing. Weiters unterrichtet die Preisträgerin an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien und gibt Meisterklassen im In- und Ausland.

„Durch ihre breit gefächerten Aktivitäten als Musikerin und Pädagogin ist Ulrike Engel eine der profiliertesten Tiroler Musikerinnen in der internationalen Alte-Musik-Szene“, heißt es in der Begründung des Kulturbeirats für Musik. Auf dessen Vorschlag wird der Preis vergeben.