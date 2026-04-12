Alpinist (60) stürzte in Gurgl 200 Meter über extrem steiles Gelände ab

Ein Tourengeher ist am Samstag in Gurgl etwa 200 Meter abgestürzt und hat sich dabei schwer verletzt, berichtet die Polizei am Sonntag. Der 60-Jährige wurde in die Klinik Innsbruck geflogen.

Gestartet war der Mann in den Morgenstunden mit einem 63-jährigen Begleiter. Die beiden wollten zur Liebener Spitze aufsteigen. Vom Skidepot auf stiegen sie laut Polizei mit montierten Steigeisen weiter auf.

Der 63-Jährige erreichte als erster den Westgipfel, der 60-Jährige befand sich etwa 50 Meter unterhalb. Er teilte dem 63-Jährigen mit, dass er nicht mehr zum Gipfel austeigen, sondern selbstständig absteigen werde.