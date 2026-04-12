Lawinenabgang auf Skiroute am Stubaier Gletscher löste große Suchaktion aus

Neustift im Stubaital – Eine Lawine ging Sonntagmittag am Stubaier Gletscher ab – und löste einen großen Sucheinsatz aus, berichtet die Polizei. Nach ein paar Stunden war der Einsatz beendet. Das Schneebrett mit einer Breite von 400 und einer Länge von 300 Metern dürfte niemanden verschüttet haben.

Zu dem Lawinenabgang kam es laut Polizei gegen 12.50 Uhr im untersten Abschnitt der Skiroute Nummer 35 („Wilde Grube“). Die Schneemassen gingen auf Teile der geöffneten Abfahrt nieder, weshalb vorerst unklar war, ob Personen verschüttet worden waren.

Die Bergrettung Neustift rückte samt Lawinenhunden an, ebenso ein Notarzt- und ein Polizeihubschrauber sowie Einsatzkräfte der Alpinpolizei, Mitarbeiter der Stubaier Gletscherbahnen und weitere freiwillige Helfer. Gegen 16 Uhr konnte die intensive Suche „ohne relevante Feststellungen“ beendet werden. (TT.com)