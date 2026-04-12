Jugendliche prallten in Osttirol mit nicht zugelassenen Motorrädern aufeinander

Außervillgraten – Bei einer Spritztour mit nicht zugelassenen Motorrädern haben sich zwei Jugendliche am Sonntagnachmittag in Außervillgraten verletzt, berichtet die Polizei. Die beiden Burschen prallten auf einer Wiese aufeinander. Nach dem Unfall mussten sie ins Krankenhaus Lienz geflogen werden.

Laut Polizei fuhren der 14-Jährige und der 15-Jährige mit Fahrrädern in den Ortsteil Unterwalden, dann mit den Motorrädern über einen Feldweg weiter auf eine Bergwiese. Dort fuhren sie mehrmals berg- und talwärts, bevor es zur Kollision kam.