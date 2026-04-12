75-Jährige verletzt

Auto touchierte in Steinach Fußgängerin und fuhr davon: Polizei sucht nach Zeugen

Steinach am Brenner – Nach Zeugen eines Unfalls sucht aktuell die Polizei in Steinach am Brenner. Eine 75-jährige Fußgängerin wurde dort am Sonntagvormittag von einem Auto touchiert. Der Lenker blieb nicht stehen.

Gegen 9.30 Uhr wollte die Frau laut Polizei die Brennerstraße (B182) in der Nähe einer Bäckerei überqueren. Gleichzeitig parkte ein Autofahrer von der gegenüberliegenden Straßenseite rückwärts aus. Offenbar übersah er dabei die Frau und touchierte sie am Arm. Die 75-Jährige ging zum Arzt, wo eine leichte Verletzung festgestellt wurde.

Beim Unfallwagen soll es sich um ein rotes Auto gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich unter folgender Nummer zu melden: 059133 7125. (TT.com)

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