Reinbacher-Assist vor NHL-Debüt für Montreal Canadiens

David Reinbacher hat am Sonntag bei seinem Debüt in der National Hockey League einen Assist beim 3:0 durch Alex Newhook erzielt. Die schon im Play-off stehenden Montreal Canadiens hatten den 21-jährigen Verteidiger aus der AHL vom Farmteam Laval Rocket hochgezogen. Montreal gewann das Auswärtsspiel bei den New York Islanders mit 4:1.