Einbruch in Imst: Unbekannte Täter beschädigten Tresor

Imst – In der Nacht auf Montag, gegen 1 Uhr, löste ein automatischer Einbruchsalarm bei einem Gewerbebetrieb in Imst aus. Eine Streife der Polizeiinspektion wurde umgehend verständigt. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die Glastür eines Nebeneingangs eingeschlagen worden war.

Mehrere Beamte durchsuchten das Geschäft, wobei ein massiv beschädigter Tresor entdeckt wurde. Von den Einbrechern fehlte jedoch jede Spur. Es wird davon ausgegangen, dass der oder die Täter das Gebäude bereits vor dem Eintreffen der Polizei wieder verlassen hatten. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Ermittlungen laufen. (TT.com)