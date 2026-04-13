Streitgespräch: Was ein neues Gesetz zum Vergleich von Gehältern bringt (oder nicht)

Ab 1. Juni soll in Österreich eine EU-Lohntransparenzrichtlinie umgesetzt werden. Für Tirols ÖGB-Chefin Sonja Föger-Kalchschmied ein längst fälliger Schritt, für WK-Präsidentin Barbara Thaler eine bürokratische Bürde für Betriebe mit wenig Effekt.