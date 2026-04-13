Tabuthema Gehalt
Streitgespräch: Was ein neues Gesetz zum Vergleich von Gehältern bringt (oder nicht)
Braucht es in Österreich neue und transparente Entgeltstrukturen im Sinne de EU-Lohntransparenzrichtlinie? Geteilter Meinung sind hier Tirols Gewerkschaftschefin Sonja Föger-Kalchschmied (li.) und Barbara Thaler von der Wirtschaftskammer Tirol.
© Patrick Steiner
Ab 1. Juni soll in Österreich eine EU-Lohntransparenzrichtlinie umgesetzt werden. Für Tirols ÖGB-Chefin Sonja Föger-Kalchschmied ein längst fälliger Schritt, für WK-Präsidentin Barbara Thaler eine bürokratische Bürde für Betriebe mit wenig Effekt.