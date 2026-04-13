Kommentar

Willkommen in der Reform-Falle

Manfred Mitterwachauer

Kommentarvon Manfred Mitterwachauer

Seit Monaten richten sich Bund, Länder und Gemeinden gegenseitig aus, was sich im Staate ändern müsse, um (auch budgetär) zukunftsfit zu werden. Das Tun bleibt dabei auf der Strecke.