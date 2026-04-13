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Kommentar
Willkommen in der Reform-Falle
Kommentarvon Manfred Mitterwachauer
Seit Monaten richten sich Bund, Länder und Gemeinden gegenseitig aus, was sich im Staate ändern müsse, um (auch budgetär) zukunftsfit zu werden. Das Tun bleibt dabei auf der Strecke.
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