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Gastkommentar
Wollen vor Können
Gastkommentarvon Johanna Constantini
Natürlich können wir damit leben. Mit Social Media, den uns vielfach unbekannten Online-Bekanntschaften, mit Fake News und dem ständigen Vergleich mit anderen, vermeintlich besseren Lebensentwürfen.
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