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Bis 9. Mai im Programm
Zum Fürchten oder zum Lachen? Das neue Stück „Big Guns“ im Theater praesent
Ein perfektes Match. Marion Fuhs (l.) und Lisa Hörtnagl teilen sich vier Wände und eine ziemlich ausgeprägte Vorliebe für Online-Trash.
© Alena Klinger
Von Markus Schramek
Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:
Renate Perktold
+4350403 3302
Verena Langegger
+4350403 2162
Michael Domanig
+4350403 2561
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