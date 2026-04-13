Bis 9. Mai im Programm

Zum Fürchten oder zum Lachen? Das neue Stück „Big Guns“ im Theater praesent

Ein perfektes Match. Marion Fuhs (l.) und Lisa Hörtnagl teilen sich vier Wände und eine ziemlich ausgeprägte Vorliebe für Online-Trash.
© Alena Klinger
Markus Schramek

Von Markus Schramek

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