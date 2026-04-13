Leiche einer jungen Frau in Kühltruhe in Deutschland gefunden

Bielefeld – In einer Kühltruhe in der deutschen Stadt Bielefeld ist die Leiche einer 28-jährigen Frau entdeckt worden. Der Bruder der Toten habe am Sonntagabend den Notruf gewählt und der Polizei von seinem Fund berichtet, teilte die Polizei mit.

Eine Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen. Man stehe aber noch am Anfang. Die Spurensicherung sei schnell am Fundort in der Wohnung der 28-Jährigen gewesen. Aufgrund der Gesamtumstände gehe man von einem gewaltsamen Tod der Frau aus.