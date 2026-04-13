Helfen, bevor es kippt: Tiroler Ausbildung für Beratung in Alltagskrisen

Wenn Beziehungen schwierig werden, Familien aneinander geraten oder das Leben plötzlich aus dem Gleichgewicht gerät, brauchen Menschen oft vor allem eines: SOS-Unterstützung. Im Zentrum für Beziehungs- und Familienberatung in Innsbruck finden Lösungssuchende das – und ab September auch wieder eine Ausbildung für jene, die andere in solchen Krisen professionell begleiten möchten.