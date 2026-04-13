Tirol braucht mehr MutMacher!

Die Initiative der Tiroler Tageszeitung rückt zum 2. Mal innovative Unternehmen und beispielhafte Ideen in den Fokus.

Neue Wege gehen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, mit innovativen Produkten und Flexibilität auf Marktgegebenheiten reagieren, über den Tellerrand hinaus denken, soziale Verantwortung übernehmen und damit Erfolge einfahren – genau solche Unternehmen will die Tiroler Tageszeitung mit ihrer Initiative „MutMacher“ erreichen und auszeichnen.

Vordenkende gesucht

In der Tirol Unternehmerschaft gibt es zahlreiche Vordenkerinnen und Vordenker, die mutig, oft unter hohem Kosteneinsatz vorausschauend handeln. Die Tiroler Tageszeitung hat landauf landab nach ihnen gesucht und führende Firmen nominiert. Die Liste wird einer Fachjury vorgelegt, die sich aus den Partnern der Initiative MutMacher zusammensetzt und von der TT-Wirtschaftsredakteurin Nina Werlberger komplettiert wird.

Jury entscheidet

Mit dabei sind Vertreterinnen und Verteter der Wiener Städtischen Versicherung, der Notariatskammer Tirol, von Raiffeisen Tirol und TIWAG. Die Jurorinnen und Juroren bewertet die Betriebe anhand eines strengen Kriterienkataloges. Die Bewertung ist objektiv und nachvollziehbar, ausgezeichnet wird in vier Kategorien.

Print- und Online-Präsenz

Im Rahmen eines feierlichen Events werden die besten Unternehmen jeder Kategorie vorgestellt und die MutMacher gekürt. Die Prämierung ist nicht nur Anerkennung der unternehmerischen Leistung, sondern auch eine gute Gelegenheit, die jeweiligen Erfolgsgeschichten einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen: Die Sieger bekommen nämlich Gelegenheit sich auf allen Kanälen der Tiroler Tageszeitung zu präsentieren.

Die vier Kategorien der MutMacher-Initiative – dafür gibt‘s Auszeichnungen Produkt- & Dienstleistungs-Innovation: Unternehmen haben neue oder verbesserte Produkte und Dienstleistungen entwickelt, um den Marktbedürfnissen gerecht zu werden und sich von der Konkurrenz abzuheben. Entstanden sind dabei neue Lösungen oder bestehende Angebote wurden optimiert. Neustart: Grundlegende Veränderungen hatten eine Neuausrichtung zur Folge. Dies kann ein Neueinführung oder auch eine Unternehmensübernahme sein, die eine Komplettüberarbeitung der Firmenstrategie, der Produkte, der Zielgruppe oder der internen Strukturen zur Folge hatte. Soziales Engagement & Gesellschaftliche Verantwortung: Bemühungen zum Wohl der Gesellschaft wurden gesetzt. Es wurde über den Wirtschaftserfolg hinaus gedacht, sozial, ökologisch und ethisch Verantwortung übernommen, durch nachhaltige Praxis, faire Arbeitsbedingungen oder Sozialengagement. Energie & Nachhaltigkeit: Gewürdigt werden der bewusste Einsatz von knappen Ressourcen und die Förderung nachhaltiger, umweltfreundlicher Lösungen. Es geht um die Optimierung des Energieverbrauchs, den Einsatz erneuerbarer Energien und die Reduktion von Emissionen der Umwelt zuliebe. Weitere Informationen: www.mutmacher.tirol