Mann soll Nichte im Kufsteiner Stadtpark misshandelt haben

Ein 45-jähriger Mann soll seine 17-jährige Nichte im Stadtpark attackiert und mit dem Umbringen bedroht haben. Er wurde festgenommen.

Kufstein – Ein gewalttätiger Übergriff im Kufsteiner Stadtpark rief am Samstagnachmittag die Polizei auf den Plan. Ein 45-jähriger Mann soll seine 17-jährige Nichte attackiert und mit dem Umbringen bedroht haben. Die Jugendliche wurde dabei verletzt.

Wie die Polizei am Montag berichtet, steht der Mann im Verdacht, seine minderjährige Nichte im Stadtpark „mehrfach körperlich misshandelt zu haben“. Darüber hinaus wird dem Libanesen vorgeworfen, die Jugendliche massiv unter Druck gesetzt zu haben. Mit der Drohung, sie umzubringen, soll er die 17-Jährige gezwungen haben, den Park sofort zu verlassen und nach Hause zu gehen. Zu der Tat sei es gegen 15.45 Uhr gekommen.

Onkel in Justizanstalt gebracht

Nach einer ausführlichen Vernehmung des Opfers sprachen die Beamten ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegen den 45-Jährigen aus. Der Mann wurde kurz darauf festgenommen und in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.