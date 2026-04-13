Schlägerei vor Nachtlokal in Kufstein: Mann gewürgt, 19-Jähriger schwer verletzt

Ein 19-Jähriger mischte sich in eine Schlägerei zwischen zwei Männern ein, würgte einen Beteiligten und wurde daraufhin mit einer Bierflasche schwer verletzt. Einen der Schläger fand die Polizei später im Krankenhaus.

Kufstein – Vor einem Nachtlokal in Kufstein kam es am Sonntag in den frühen Morgenstunden zu einer Schlägerei, bei der ein Mann schwer verletzt wurde.

Gegen 4.30 Uhr lief die zunächst verbale Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen aus dem Ruder. Im Zentrum des Konflikts standen ein 37-Jähriger und ein 20-Jähriger. Laut Polizei kam es zwischen den beiden „zu einer gefährlichen Drohung“ und gegenseitigen körperlichen Angriffen. Die Kontrahenten wurden dabei leicht verletzt.

19-Jähriger ging dazwischen

Ein 19-Jähriger mischte sich zugunsten des 20-Jährigen ein, packte den 37-Jährigen von hinten am Hals und würgte ihn. Dieser wehrte sich und schlug mit einer Bierflasche nach hinten, dabei verletzte er den 19-Jährigen schwer an der Hand.

Der 37-Jährige flüchtete vom Tatort, konnte jedoch später im Bezirkskrankenhaus Kufstein von Polizeibeamten identifiziert werden. Nach ambulanter Behandlung wurde er wieder entlassen. Der schwer verletzte 19-Jährige wurde von seinen Begleitern erstversorgt. Anschließend wurde er mit der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert und stationär aufgenommen.