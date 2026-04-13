Zu schnell und zu laut: Polizei zog rücksichtslosen Raser in Reutte aus dem Verkehr
Reutte – Beamte der Polizeiinspektion Reutte haben am Sonntagabend einen Raser aus dem Verkehr gezogen. Im Zuge von Geschwindigkeitsmessungen an der Lechtalstraße (B198) im Ortsgebiet von Reutte fiel den Polizisten gegen 21.45 Uhr ein Wagen auf, der von einem 19-jährigen Deutschen gelenkt wurde.
Der junge Fahrer beschleunigte sein Fahrzeug stark in Richtung der Auffahrt Reutte Nord und – so die Polizei – „provozierte dabei laute Fehlzündungen“. Bei der Messung wurde eine Geschwindigkeit von 76 km/h festgestellt – erlaubt sind an dieser Stelle nur 30 km/h.
Das Auto konnte kurz darauf angehalten werden. Bei der Kontrolle führten die Beamten auch eine Lärmmessung durch, die eine Überschreitung des zulässigen Wertes um 13 Dezibel ergab. Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Wegen der Lärmbelästigung wurden zudem die Kennzeichentafeln sowie der Zulassungsschein abgenommen. (TT.com)