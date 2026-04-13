Zu schnell und zu laut: Polizei zog rücksichtslosen Raser in Reutte aus dem Verkehr

Reutte – Beamte der Polizeiinspektion Reutte haben am Sonntagabend einen Raser aus dem Verkehr gezogen. Im Zuge von Geschwindigkeitsmessungen an der Lechtalstraße (B198) im Ortsgebiet von Reutte fiel den Polizisten gegen 21.45 Uhr ein Wagen auf, der von einem 19-jährigen Deutschen gelenkt wurde.

Der junge Fahrer beschleunigte sein Fahrzeug stark in Richtung der Auffahrt Reutte Nord und – so die Polizei – „provozierte dabei laute Fehlzündungen“. Bei der Messung wurde eine Geschwindigkeit von 76 km/h festgestellt – erlaubt sind an dieser Stelle nur 30 km/h.