Eine Frage der Adresse
Zwischen Wuff und Wucher: So groß sind die Unterschiede bei der Hundesteuer in Tirol
Charly ist einer von rund 47.000 Hunden in Tirol. In Obernberg müssen ihre BesitzerInnen mit 50 Euro für sie vergleichsweise wenig Steuer zahlen.
© Rita Falk
Ob man 15 oder 165 Euro pro Jahr für seinen Vierbeiner bezahlt, hängt in Tirol von der Adresse ab. Jede Gemeinde kann die Höhe der Hundesteuer nämlich ohne Einschränkung selbst festlegen. Was viele nicht wissen: Das Geld ist nicht zweckgebunden.