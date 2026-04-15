Unterhaus kompakt
40-jähriger Landesliga-Kicker schoss Tor vom Mittelkreis, Elfer-Aufreger bei Absam-Sieg
Obmann Peter Person (l.) und der Sportliche Leiter Christian Stoff (r.) präsentierten beim SV Hall den Neo-Trainer Josef Geisler.
© SV Hall
Während Edel-Routinier Alexander Kögl für den FC Bruckhäusl noch immer Gold wert ist, gab es am Dienstagabend zehn Nachtragsspiele - und einen Aufreger beim Sieg von Tirol-Liga-Leader Absam. Hall begrüßte einen Rückkehrer auf der Trainerbank, Gebietsligist Zirl zog schon nach kurzer Zeit wieder die Reißleine.