40-jähriger Landesliga-Kicker schoss Tor vom Mittelkreis, Elfer-Aufreger bei Absam-Sieg

Während Edel-Routinier Alexander Kögl für den FC Bruckhäusl noch immer Gold wert ist, gab es am Dienstagabend zehn Nachtragsspiele - und einen Aufreger beim Sieg von Tirol-Liga-Leader Absam. Hall begrüßte einen Rückkehrer auf der Trainerbank, Gebietsligist Zirl zog schon nach kurzer Zeit wieder die Reißleine.