Unterhaus kompakt

40-jähriger Landesliga-Kicker schoss Tor vom Mittelkreis, Elfer-Aufreger bei Absam-Sieg

Obmann Peter Person (l.) und der Sportliche Leiter Christian Stoff (r.) präsentierten beim SV Hall den Neo-Trainer Josef Geisler.
© SV Hall
Daniel LenningerMichael Pipal

Von Daniel Lenninger, Michael Pipal, Thomas Mair

Während Edel-Routinier Alexander Kögl für den FC Bruckhäusl noch immer Gold wert ist, gab es am Dienstagabend zehn Nachtragsspiele - und einen Aufreger beim Sieg von Tirol-Liga-Leader Absam. Hall begrüßte einen Rückkehrer auf der Trainerbank, Gebietsligist Zirl zog schon nach kurzer Zeit wieder die Reißleine.

Für Sie im Tiroler Unterhaus unterwegs:

Günter Almberger

Günter Almberger

+4350403 3324

Michael Pipal

Michael Pipal

+4350403 3322

Daniel Lenninger

Daniel Lenninger

+4350403 2411

Alexander Gruber

Alexander Gruber

+4350403 3671

Tobias Waidhofer

Tobias Waidhofer

+4350403 2305