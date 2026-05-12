Unterhaus kompakt
Torhüter Holzknecht hielt mit Elfer-Parade erlösenden Sieg für Sölden fest
Dank der späten Elfmeter-Parade von Torhüter Fabian Holzknecht (r.) jubelte die SPG Sölden über den ersten Sieg im Frühjahr im letzten Spiel am Kunstrasen Zwieselstein.
© SPG Sölden, Unterpirker
Sechserpack, Fünferpack oder Blitz-Hattrick – die Stürmer schossen am Wochenende wieder scharf. Zudem gab es eine Trainer-Vertragsverlängerung in der Landesliga, eine Trendumkehr in der Gebietsliga, einen Goalie-Matchwinner und leider auch Verletzungspech.