Unterhaus kompakt

Trainer-Überraschung bei SPG Innsbruck West, Wörgl besiegte Volders dank Blitztor

Andi Lanza, der Sportliche Leiter der SPG Innsbruck West, war bei der Trainersuche erfolgreich. Wörgl um Kapitän Drazen Kekez (r.) feierte im Nachtragsspiel einen 1:0-Sieg gegen Volders.
© Schöpf, Springer
Michael PipalDaniel Lenninger

Von Michael Pipal, Daniel Lenninger

Bissige Strafraumkobras, ein Trainerwechsel, das Team der 22. tt.com-Regionalliga-Runde, eine schwere Verletzung und die Schiedsrichter fürs Finale – das sind dieses Mal die Hauptthemen in unserem Unterhaus-Magazin:

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