Unterhaus kompakt
Trainer-Überraschung bei SPG Innsbruck West, Wörgl besiegte Volders dank Blitztor
Andi Lanza, der Sportliche Leiter der SPG Innsbruck West, war bei der Trainersuche erfolgreich. Wörgl um Kapitän Drazen Kekez (r.) feierte im Nachtragsspiel einen 1:0-Sieg gegen Volders.
© Schöpf, Springer
Bissige Strafraumkobras, ein Trainerwechsel, das Team der 22. tt.com-Regionalliga-Runde, eine schwere Verletzung und die Schiedsrichter fürs Finale – das sind dieses Mal die Hauptthemen in unserem Unterhaus-Magazin: