Zirl präsentierte Neo-Trainer, Ex-Coach zeigte sich persönlich und sportlich enttäuscht

Bevor die nächste Runde beginnt, liefern wir euch in unserer Rubrik „Unterhaus kompakt“ ein Update: FC Zirl stellte einen neuen Coach vor, sein Vorgänger versteht den Trainerwechsel nicht. Bei der SPG Hopfgarten/Itter trat der Trainer aus freien Stücken zurück. Und Tirol-Ligist Münster muss lange auf einen Defensivmann verzichten.