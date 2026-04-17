Unterhaus kompakt
Zirl präsentierte Neo-Trainer, Ex-Coach zeigte sich persönlich und sportlich enttäuscht
Zirl-Obmann Gerhard Gstettner (l.) entschied sich für Neo-Trainer Faik Kurt (M.). Ex-Coach Patrick Neumair (r.) musste nach drei Spielen gehen - und versteht das nicht.
© FC Zirl
Bevor die nächste Runde beginnt, liefern wir euch in unserer Rubrik „Unterhaus kompakt“ ein Update: FC Zirl stellte einen neuen Coach vor, sein Vorgänger versteht den Trainerwechsel nicht. Bei der SPG Hopfgarten/Itter trat der Trainer aus freien Stücken zurück. Und Tirol-Ligist Münster muss lange auf einen Defensivmann verzichten.