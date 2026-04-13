Kurzzeitige Sperre

Rettungseinsatz: Bahnverkehr im Unterland war unterbrochen

Zwischen Schwaz und Fritzens-Wattens musste die Bahnstrecke gesperrt werden. (Archivbild)
© Max Scherer

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