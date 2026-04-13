Slalom-Ass beendet nach Katastrophen-Saison Karriere: „Schließe Kapitel mit großem Stolz“

Vor etwas über einem Jahr feierte Marc Rochat seine sportliche Sternstunde. Bei der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm fuhr der Schweizer zusammen mit seinem Landsmann Stefan Rogentin zu Bronze in der Team-Kombi und komplettierte damit den Dreifachtriumph der Eidgenossen.

Nach einer Katastrophen-Saison im Weltcup (nur einmal als 24. in der Wertung) zog der Slalom-Spezialist einen Schlussstrich. Der 33-Jährige bestritt bei den Schweizer Meisterschaften sein letztes Rennen. „Ich schließe dieses Kapitel mit großem Stolz und tiefer Gelassenheit“, wurde Rochat vom Schweizer Skiverband zitiert. Und weiter: „Meine Karriere hat mir so viel geschenkt: Siege, Niederlagen, Tränen und Emotionen, die kaum zu übertreffen sind.“