Entgeltliche Einschaltung

Familienspaß beim TT-Alpenzoo-Familientag

Stets ein beliebtes Fotomotiv bei allen Kindern: Das TT-Maskottchen Toni umringt von seinen Fans Carina, Stefanie, Jakob, Lisa, Sophia und Benedikt.
© Axel Springer / TT

Knapp 2000 Besucherinnen und Besucher kamen am Sonntag in den Innsbrucker Alpenzoo, viele davon mit der TT-Club-Ermäßigung.

Bei herrlichem Frühlingswetter lockte der Alpenzoo am Sonntag zahlreiche Familien an, die die faszinierende Tierwelt des Alpenraums bestaunten. Doch nicht nur die Gehege sorgten für Begeisterung – auch abseits davon wurde ein abwechslungsreiches Programm geboten. Kinderaugen strahlten, als sie mit glitzernden Schmink-Kunstwerken verziert oder mit täuschend echten Tattoos auf den Armen ausgestattet wurden.

In der kreativen Bastelecke entstanden liebevoll bemalte und mit Glitzersteinen verzierte Holzfiguren. Einige kleine Künstlerinnen gestalteten sogar ihre ganz persönliche Baumwolltasche. Sportliche Abwechslung bot die ASVÖ-Bewegungsstation, wo Tischtennis auf einem Mini-Feld und ein Wurfspiel für Spaß sorgten. Ein besonderes Highlight war der Besuch im Schaustall: Hier durften sogar einige Kinder ein zwei Wochen altes Kitz streicheln – ein unvergessliches Erlebnis, das für strahlende Gesichter sorgte.

Hermann aus Vomp kommt als Jahreskartenbesitzer häufig mit Ariella, Fabian und Raphael in den Zoo.

© Axel Springer / TT

Lukas und sein Bruder Felix beim Malen mit ihrer Mama ­Katharina aus der Wildschönau.

© Axel Springer / TT

Freuen sich über die erfolgreiche Partnerschaft: Jacqueline Preiß (TT-Marketing) und Alpenzoo-Direktor André Stadler.

© Patrick Steiner

Eleonora und Giulia strahlen um die Wette. Sie genossen den Tag im Alpenzoo mit ihren Eltern.

© Axel Springer / TT

Tierpflegerin Raphaela (Mitte) mit dem Kitz „Blue“ und Olivia, Jonathan, Maximilian und Elias aus Völs.

© Axel Springer / TT

Erik beim Lösen der Schnitzeljagd-Fragen. Auf die Gewinner warten viele tolle Preise.

© Axel Springer

Auch die digitale Schnitzeljagd erfreute sich großer Beliebtheit. Es galt, zehn Fragen zu verschiedenen Tieren zu beantworten, wobei die Informationen direkt bei den Gehegen zu finden waren. Die GewinnerInnen dürfen sich in den kommenden Tagen über ihre Preise freuen, darunter eine exklusive Familienführung durch den Alpenzoo. Ein rundum gelungener Familien- und Ausflugstag, der Natur, Rätselspaß und Abenteuer perfekt miteinander verband!

Weitere Bilder vom TT-Alpenzootag gibt’s HIER

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561