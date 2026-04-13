Familienspaß beim TT-Alpenzoo-Familientag

Knapp 2000 Besucherinnen und Besucher kamen am Sonntag in den Innsbrucker Alpenzoo, viele davon mit der TT-Club-Ermäßigung.

Bei herrlichem Frühlingswetter lockte der Alpenzoo am Sonntag zahlreiche Familien an, die die faszinierende Tierwelt des Alpenraums bestaunten. Doch nicht nur die Gehege sorgten für Begeisterung – auch abseits davon wurde ein abwechslungsreiches Programm geboten. Kinderaugen strahlten, als sie mit glitzernden Schmink-Kunstwerken verziert oder mit täuschend echten Tattoos auf den Armen ausgestattet wurden.

In der kreativen Bastelecke entstanden liebevoll bemalte und mit Glitzersteinen verzierte Holzfiguren. Einige kleine Künstlerinnen gestalteten sogar ihre ganz persönliche Baumwolltasche. Sportliche Abwechslung bot die ASVÖ-Bewegungsstation, wo Tischtennis auf einem Mini-Feld und ein Wurfspiel für Spaß sorgten. Ein besonderes Highlight war der Besuch im Schaustall: Hier durften sogar einige Kinder ein zwei Wochen altes Kitz streicheln – ein unvergessliches Erlebnis, das für strahlende Gesichter sorgte.

open_in_full © Axel Springer / TT © Axel Springer / TT © Patrick Steiner © Axel Springer / TT © Axel Springer / TT © Axel Springer

Auch die digitale Schnitzeljagd erfreute sich großer Beliebtheit. Es galt, zehn Fragen zu verschiedenen Tieren zu beantworten, wobei die Informationen direkt bei den Gehegen zu finden waren. Die GewinnerInnen dürfen sich in den kommenden Tagen über ihre Preise freuen, darunter eine exklusive Familienführung durch den Alpenzoo. Ein rundum gelungener Familien- und Ausflugstag, der Natur, Rätselspaß und Abenteuer perfekt miteinander verband!