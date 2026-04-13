Gilt Skipass nicht für alle?
Rassismus in Tiroler Skigebiet: Busfahrer verweigerte Chinesin inkludierte Fahrt
Eigentlich wäre die Busfahrt für die Chinesin im Skipass inkludiert gewesen. Dennoch musste sie zahlen. (Symbolbild)
© Rita Falk / Tiroler Tageszeitung
In einem Tiroler Skigebiet sei einer chinesischen Skifahrerin die inkludierte Busfahrt verwehrt worden, während weiße Fahrgäste problemlos einsteigen durften. Es ist einer von über 1500 Fällen, die der Beratungsstelle ZARA 2025 gemeldet wurden. Auch die Reaktion des TVB wurde als Diskriminierung eingestuft.