Rassismus in Tiroler Skigebiet: Busfahrer verweigerte Chinesin inkludierte Fahrt

In einem Tiroler Skigebiet sei einer chinesischen Skifahrerin die inkludierte Busfahrt verwehrt worden, während weiße Fahrgäste problemlos einsteigen durften. Es ist einer von über 1500 Fällen, die der Beratungsstelle ZARA 2025 gemeldet wurden. Auch die Reaktion des TVB wurde als Diskriminierung eingestuft.