Kitzbüheler Schüler rocken mit Band Tschentig die Bühne

Ein besonderes Musikprojekt feierte an der Mittelschule Kitzbühel seinen Höhepunkt. Die 1b-Musikklasse arbeitete wochenlang mit der Tiroler Band Tschentig. Gemeinsam traten sie bei einem Konzert auf. Die Schüler sammelten wertvolle Bühnenerfahrung.

Kitzbühel – Ein ganz besonderes Musikprojekt setzt die 1b-Musikklasse der Mittelschule Kitzbühel kürzlich um. Die SchülerInnen bereiteten sich dafür wochenlang vor. Dann probten die Schüler zwei Vormittage lang mit der Band Tschentig. Gemeinsam studierten sie verschiedene Lieder ein. Sie sangen, tanzten, komponierten und probierten Instrumente aus. Die Kinder erlebten dabei den Entstehungsprozess von Musik mit. Sie übten auch Soundchecks und den Bühnenaufbau.

Abschlusskonzert war großer Erfolg

Musikpädagogin und Klassenvorständin Petra Koidl lobte das Engagement. Sie sagte: "Es war zu sehen, mit wie viel Begeisterung und Kreativität die Kinder bei der Sache waren – so ein Projekt ist für die musikalische und persönliche Entwicklung wertvoll." Das Abschlusskonzert war ein großer Erfolg. Die Band Tschentig begeisterte das Publikum mit ihrem Stil. Dieser vereint Dialektpop und Volksmusik. Eltern der Klasse bereiteten ein Buffet für die Pause vor.