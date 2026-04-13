Sorge um Popstar: Britney Spears macht freiwillig Entzug

Das Drama um Britney Spears reißt nicht ab. Nach ihrer Alkoholfahrt und einem wirren Video zieht die Pop-Ikone Konsequenzen.

US-Popstar Britney Spears hat selbst die Reißleine gezogen und ist in eine Entzugsklinik gegangen. Laut Medienberichten habe sich die 44-Jährige „freiwillig in eine Behandlungseinrichtung“ begeben. Angaben zu Beginn und Dauer der Behandlung gibt es nicht. Spears zählt mit Hits wie „...Baby One More Time“ und „Oops!... I Did It Again“ zu den erfolgreichsten Künstlerinnen der Musikgeschichte und feierte vor allem in den 1990er- und 2000er-Jahren große Erfolge. Dann folgte der Absturz.

Leben im Rampenlicht

US-Medien bringen den Schritt des Weltstars, einen Entzug zu machen, mit einem Gerichtstermin am 4. Mai in Verbindung. Spears war im März im US-Staat Kalifornien von der Autobahnpolizei gestoppt und vorübergehend festgenommen worden. Nach Angaben der Behörden wurde sie wenig später wieder freigelassen.

2022 wirkte Britney Spears kurzzeitig glücklich. Sie und Sam Asghari gaben sich am 9. Juni das Ja-Wort. Die Ehe hielt allerdings nur kurz. © VALERIE MACON / AFP

Die Ermittler äußerten sich zunächst nicht offiziell zum Grund. Medienberichten zufolge, die sich auf Ermittlungskreise berufen, bestand der Verdacht, die Sängerin sei unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen gefahren. Eine Sprecherin der Musikerin erklärte, der Vorfall sei „bedauerlich“ und „komplett unentschuldbar“.

Die 44-Jährige werde „die richtigen Schritte unternehmen“ und sich an die Gesetze halten, so die Sprecherin damals. Sie hoffe zudem, Spears erhalte die nötige Hilfe und Unterstützung in dieser schwierigen Zeit.

Erst der Ruhm, dann der Absturz

In den vergangenen Jahren gab es wiederholt Sorgen um den Zustand der Sängerin. 2008 wurde sie nach persönlichen Krisen unter Vormundschaft gestellt, wodurch ihr Vater die Kontrolle über ihr Leben und ihre Finanzen erhielt. 2021 wurde die Regelung nach einem viel beachteten Gerichtsverfahren beendet.

Gefeierter Star: In jungen Jahren heimste Britney Spears einen Musikpreis nach dem anderen ein. © imago stock&people via www.imago-images.de

Abstürze, psychische Krisen, gescheiterte Beziehungen, Fehlgeburt, Skandale in der Musikbranche und nicht zuletzt das Gerichts-Drama mit ihrem Vater begleiten das Leben des ehemaligen Kinderstars. Der immense Druck und die mangelnde Privatsphäre führten zum Zusammenbruch. Fans sorgen sich schon seit Langem um ihr Idol. Immer wieder veröffentlicht die 44-Jährige irritierende Videos auf Instagram.

Erst kürzlich machte sie einen Clip öffentlich, auf dem zu sehen ist, wie sie in schwarzen Dessous und mit Hut vor der Kamera tanzt und sich mehrfach auf den Po schlägt.

Nun will sich die Mutter zweier Söhne offenbar helfen lassen. Der Klinikaufenthalt soll die erhoffte Wende bringen.