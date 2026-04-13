Nach Messerattacke in Innsbruck: Verdächtiger wollte in Haft Brand legen

Innsbruck – Ein nach einer Gewalttat in der Innsbrucker Innenstadt vergangenen Donnerstag festgenommener, tatverdächtiger 24-jähriger Syrer hat Samstagfrüh versucht, in seinem Haftraum im Polizeianhaltezentrum - vermutlich mit einem Feuerzeug - einen Brand zu legen. Bedienstete konnten offenbar bereits entstandenes Feuer rasch löschen, berichtete die Exekutive am Montag. Der Mann blieb unverletzt, die beteiligten Polizeibeamten wurden in der Klinik vorsorglich untersucht.

Auch bei ihnen wurden letztlich keine Verletzungen festgestellt. Es entstand geringer Sachschaden. Der Syrer wurde inzwischen in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert, hieß es.

Der 24-Jährige stand in Verdacht, Donnerstagnachmittag in der Innenstadt im Zuge einer Auseinandersetzung einen 22-jährigen Landsmann mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Zweiterer wies eine Stichverletzung am Oberkörper auf, die Verletzungen waren jedoch nicht lebensbedrohlich.