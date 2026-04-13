Das große Quiz
TV-Kultserie im großen Fan-Test: Wie gut kennt ihr Kommissar Rex?
Tobias Moretti spielte den Kommissar Richard Moser an der Seite von Rex.
© ORF/Ali Schafler
Kommissar Rex hat als schlauester Vierbeiner Österreichs Fernsehgeschichte geschrieben und die Herzen vieler erobert. Wie gut kennt ihr den berühmten Ermittler wirklich? In unserem Quiz könnt ihr euer Wissen auf die Probe stellen.
Das große Kommissar Rex Quiz
Hier sind 20 knifflige Fragen rund um den berühmtesten Polizeihund aus Wien.
Frage 1 von 20:
Warum verließ Tobias Moretti die Serie auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs?