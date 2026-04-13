US-Demokrat mit Vergewaltigungsvorwürfen konfrontiert

Der Abgeordnete der Demokraten im US-Repräsentantenhaus, Eric Swalwell, hat aufgrund von Vergewaltigungsvorwürfen seinen Rücktritt bekannt gegeben. "Es tut mir zutiefst leid gegenüber meiner Familie, meinen Mitarbeitenden und meinen Wählerinnen und Wählern für Fehlentscheidungen, die ich in der Vergangenheit getroffen habe", erklärte er am Montag im Onlinedienst X. Swalwell hatte bereits am Wochenende seine Kampagne für das Amt des Gouverneurs von Kalifornien ausgesetzt.

Er werde die "schwerwiegende, falsche Anschuldigung" gegen ihn bekämpfen, kündigte Swalwell an. "Dennoch muss ich Verantwortung übernehmen und zu den Fehlern stehen, die ich tatsächlich gemacht habe", fügte er hinzu.

Der "San Francisco Chronicle" und der US-Sender CNN hatten am Wochenende über mutmaßliches übergriffiges Verhalten Swalwells gegenüber mehreren Frauen berichtet. Eine ehemalige Mitarbeiterin des demokratischen Abgeordneten erklärte, Swalwell habe sie vergewaltigt, als sie stark alkoholisiert gewesen sei, und sie mit Blutergüssen und blutend zurückgelassen. Drei weitere Frauen warfen Swalwell ebenfalls sexuelles Fehlverhalten vor, wie CNN berichtete.