Katy Perry wird sexueller Übergriff vorgeworfen

Pop-Star Katy Perry (41, "I Kissed a Girl") hat Vorwürfe der australischen Schauspielerin Ruby Rose (40) von einem sexuellen Übergriff vehement zurückgewiesen. Das Sprecherteam der Sängerin schrieb in einer Mitteilung, die Behauptungen seien "nicht nur kategorisch falsch, sondern auch gefährliche, rücksichtslose Lügen". Weiter hieß es darin, dass Rose dafür bekannt sei, in den sozialen Medien schwerwiegende öffentliche Anschuldigungen gegen verschiedene Personen zu erheben.

Rose schrieb auf der Social-Media-Plattform Threads, dass sich der angebliche Übergriff in einem Nachtklub im australischen Melbourne zugetragen habe, als sie Anfang zwanzig war. Sie habe fast zwei Jahrzehnte gebraucht, um dies öffentlich auszusprechen. Dies zeige, wie stark die Auswirkungen von Trauma und sexueller Gewalt sein könnten, führte sie aus.

Rose lebt seit ihrem dreizehnten Lebensjahr offen lesbisch. Sie spielte in der TV-Serie "Orange Is The New Black" und in Filmen wie "John Wick: Kapitel 2", "Pitch Perfect 3" und "Meg" mit.