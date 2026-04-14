Ohne strikten Sparkurs droht Landes-Uni Abgang von zwei Millionen Euro

Wieder einmal herrscht Alarmstimmung rund um die private Universität des Landes für Gesundheitswissenschaften und -technologie Umit in Hall: Diesmal geht es ums Geld und um den vom Land verordneten Sparkurs. Über die Umsetzung gibt es offenbar Differenzen zwischen Land Tirol und der neuen UMIT-Führung.