Großbaustelle am Haimingerberg: Die Zeit drängt bis zum Schulstart

Dem Bau einer neuen Volksschule am Haimingerberg war ein jahrelanger Politstreit vorangegangen. Neubau, Abriss, Sanierung oder gänzliche Auflassung des Standorts wurden teils heiß diskutiert. Aktuell scheinen die Querelen vergessen und der Bau soll bis Herbst fertiggestellt sein, hofft „Bauleiter“ und Vize-Bürgermeister Christian Köfler.