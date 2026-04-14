Angriff auf zwei Tankstellen: Randalierer in Innsbruck rasch dingfest gemacht

Innsbruck – Ein 34-jähriger Österreicher hat in der Nacht auf Dienstag bei zwei Tankstellen in Innsbruck für einen Polizeieinsatz gesorgt. Der Mann versuchte laut Polizei gegen 23.30 Uhr mehrere Zapfsäulen einer Tankstelle in der Leopoldstraße zu beschädigen.

Wie die Polizei weiter berichtet, begab sich der Mann anschließend zu einer weiteren Tankstelle in der Karmelitengasse. Dort brach er die Eingangstür auf und stahl Lebensmittel aus dem Verkaufsraum. Rascher Fahndungserfolg für die Beamten: Eine Streife der Polizeiinspektion Saggen konnte den 34-Jährigen kurz nach der Tat festnehmen. Die Ermittlungen laufen. (TT.com)