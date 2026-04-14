Nach Missbrauchsfällen
Fenster in Jenbacher Kirche bleibt doch: Nur Schriftzug von Dekan verschwindet
Der Schriftzug, der an den ehemaligen Dekan Josef Patscheider erinnert, soll nun entfernt werden. Ursprünglich war angedacht, das ganze Fenster zu tauschen - dieser Plan wurde nun verworfen.
© Patrick Steiner
Josef Patscheider wurde 1986 wegen Kindesmissbrauchs verurteilt. Vor kurzem wurde dem ehemaligen Dekan von Jenbach der Ehrenring aberkannt. Auch ein Fenster, das er der Kirche gespendet hatte, sollte ausgetauscht werden. Doch nun kommt es anders.