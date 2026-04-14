Die UMIT und die private Med-Uni: Das wär doch was!

Passt die private Landesuniversität für Gesundheitswissenschaften und -technologie UMIT überhaupt in die Tiroler Wissenschafts- und Bildungslandschaft? Diese Frage stellt sich seit ihrer Gründung, Anfang der 2000er-Jahre, eine zufriedenstellende Antwort blieb bisher (politisch) aus. Die UMIT gilt als wissenschaftliche Insel, unzählige Reformversuche, Verschlankungen oder Verschränkungen mit der Universität Innsbruck schlugen fehl. Wie auch die Regionalisierung mit der Außenstelle in Lienz.