Weinbergerhaus steht weiter zum Verkauf: Betreiber dementiert Gerüchte um Schließung

Die Verkaufspläne rund um das Weinbergerhaus hatten in Kufstein für Aufsehen gesorgt. Betreiber Tobias Siegl betont jedoch, dass der Betrieb trotz Käufersuche normal weiterläuft. Gesucht werde kein beliebiger Betreiber, sondern eine Lösung, bei der Charakter und Konzept des Hauses erhalten bleiben.