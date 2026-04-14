Keine wirtschaftlichen Probleme

Weinbergerhaus steht weiter zum Verkauf: Betreiber dementiert Gerüchte um Schließung

Das Weinbergerhaus liegt inmitten der gewaltigen Bergkulisse der Naturschutzgebietes Kaisergebirge.
© Weinbergerhaus GmbH
Wolfgang Otter

Von Wolfgang Otter

Die Verkaufspläne rund um das Weinbergerhaus hatten in Kufstein für Aufsehen gesorgt. Betreiber Tobias Siegl betont jedoch, dass der Betrieb trotz Käufersuche normal weiterläuft. Gesucht werde kein beliebiger Betreiber, sondern eine Lösung, bei der Charakter und Konzept des Hauses erhalten bleiben.

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