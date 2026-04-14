Tiroler ÖSV-Ass trifft Zukunfts-Entscheidung: „Gemeinsame Reise geht nun zu Ende“

Hinter Ski-Ass Franziska Gritsch liegt ein durchwachsenes und turbulentes Jahr. Die Ötztalerin, die seit Ende 2023 aufgrund ihrer Beziehung zum damaligen ÖSV-Coach Florian Stengg als Einzelkämpferin im Weltcup unterwegs ist, musste kurz vor Saisonbeginn einen Rückschlag verkraften. Gritschs Skifirma Blizzard hatte ihren Servicemann entlassen. So musste Stengg neben seiner Trainertätigkeit auch noch die Skier seiner Freundin präparieren.

Jetzt verkündete die Tirolerin, dass die Zusammenarbeit mit Blizzard beendet ist. „Vielen Dank für die Unterstützung und das Vertrauen in den letzten zwei Jahren, in guten wie in schlechten Zeiten. Auch wenn diese gemeinsame Reise nun zu Ende geht, bin ich dankbar für die Erfahrungen. Ich weiß eure Arbeit und euer Engagement für unsere gemeinsame Zeit sehr zu schätzen.“

Auf TT-Nachfrage konkretisierte Stengg: „Franziska ist mit dem Material leider nicht wirklich zurechtgekommen. In den kommenden Tagen wird es Informationen zum neuen Ausrüster geben“, so der Trainer, der auch in der kommenden Saison Gritsch als Einzelkämpferin betreuen wird.