Notlagen erreichen Mittelstand
Fünf Jahre DOWAS Sozialberatung in Kufstein: „Populistische Debatten verzerren Realität“
Oliver Altmayer von der Sozialberatungsstelle DOWAS in Kufstein. Im TT-Interview erklärt er, wie sich die (finanziellen) Herausforderungen des täglichen Lebens in den vergangenen fünf Jahren für seine KlientInnen verändert haben.
© Theresa Aigner
Im April 2021 wurde die Sozialberatungsstelle in Kufstein eröffnet. Wie hat sich die Situation im Bezirk seither entwickelt? Fest steht: Die Notlagen werden komplexer und sie sind längst im Mittelstand angekommen.