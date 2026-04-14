Notlagen erreichen Mittelstand

Fünf Jahre DOWAS Sozialberatung in Kufstein: „Populistische Debatten verzerren Realität“

Oliver Altmayer von der Sozialberatungsstelle DOWAS in Kufstein. Im TT-Interview erklärt er, wie sich die (finanziellen) Herausforderungen des täglichen Lebens in den vergangenen fünf Jahren für seine KlientInnen verändert haben.
© Theresa Aigner
Theresa Aigner

Von Theresa Aigner

Im April 2021 wurde die Sozialberatungsstelle in Kufstein eröffnet. Wie hat sich die Situation im Bezirk seither entwickelt? Fest steht: Die Notlagen werden komplexer und sie sind längst im Mittelstand angekommen.

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